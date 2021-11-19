В Петербурге особняк Тахтарева начала ХХ века признали памятником регионального значения

В Санкт-Петербурге особняк Тахтарева, расположенный на Институтском проспекте, признали памятником регионального значения.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Отмечается, что здание внесено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Особняк был построен в начале ХХ века. В настоящее время здание используется в административных целях.

Конструкция дома, в том числе парадная лестница, вторая лестница, кованые перила, ограждение дворового крыльца, сохранилась и после перепланировки и капремонта.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Петроверигском переулке в Москве капитально отремонтируют пятиэтажный дом 1912 года — выявленный объект культурного наследия.