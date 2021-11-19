Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдёт 25 ноября в Театре Российской армии

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Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдёт 25 ноября на экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии.
Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдёт 25 ноября в Театре Российской армии
  • © Центральный академический театр Российской Армии
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Об этом сообщает Pravda.Ru.

Спектакль поставлен режиссёром Анной Макеевой по одноимённой пьесе Александра Сухово-Кобылина.

«Когда я прочитала эту пьесу в первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим. Мне было сложно представить такого персонажа в современном мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?» — заявила Макеева.

Уточняется, что в спектакле заняты Пётр Кислов, Анна Глазкова, Игорь Марченко, Сергей Данилевич.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.

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