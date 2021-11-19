Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдёт 25 ноября в Театре Российской армии

Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдёт 25 ноября на экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Об этом сообщает Pravda.Ru.

Спектакль поставлен режиссёром Анной Макеевой по одноимённой пьесе Александра Сухово-Кобылина.

«Когда я прочитала эту пьесу в первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим. Мне было сложно представить такого персонажа в современном мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?» — заявила Макеева.

Уточняется, что в спектакле заняты Пётр Кислов, Анна Глазкова, Игорь Марченко, Сергей Данилевич.

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