Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдёт 25 ноября в Театре Российской армии
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Об этом сообщает Pravda.Ru.
Спектакль поставлен режиссёром Анной Макеевой по одноимённой пьесе Александра Сухово-Кобылина.
«Когда я прочитала эту пьесу в первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим. Мне было сложно представить такого персонажа в современном мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?» — заявила Макеева.
Уточняется, что в спектакле заняты Пётр Кислов, Анна Глазкова, Игорь Марченко, Сергей Данилевич.
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