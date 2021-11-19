Церемония закрытия Международного Большого детского фестиваля пройдёт в Московском губернском театре

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Церемония закрытия Международного Большого детского фестиваля состоится в Московском губернском театре.
Церемония закрытия Международного Большого детского фестиваля пройдёт в Московском губернском театре
  • © Московский Губернский театр
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Об этом сообщает телеканал «360».

Фестиваль открылся 1 сентября. Он проходил в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего было представлено 93 творческих проекта, в том числе спектакли, фильмы, цирковое шоу и детская литература.

На церемонии закрытия вручат призы в 14 номинациях, а также премию «Легенда театра для детей и юношества».

Кроме того, будет вручена премия правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что программа фестиваля включала и творческие встречи с писателями.

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