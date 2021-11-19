Актёр Логинов раскрыл детали сюжета фильма «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Короткая ссылка
Актёр и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о съёмках в картине «Здравствуй, Дедушка Мороз!», которая выходит на экраны 9 декабря.
Актёр Логинов раскрыл детали сюжета фильма «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
  • @loginov_victor
  • Instagram

Об этом пишет kp.ru.

«Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца... Папа у мальчика был полицейским, дело сфабриковали, его посадили. И вот в новогоднюю ночь ребёнок просит помощи у Дедушки Мороза. Но им оказывается переодетый журналист, который приехал из Москвы в провинциальный городок делать репортаж про новогоднюю ночь в глуши», — рассказал актёр.

Роль репортёра исполнил Логинов.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить