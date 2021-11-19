Актёр Логинов раскрыл детали сюжета фильма «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Актёр и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о съёмках в картине «Здравствуй, Дедушка Мороз!», которая выходит на экраны 9 декабря.

Об этом пишет kp.ru.

«Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца... Папа у мальчика был полицейским, дело сфабриковали, его посадили. И вот в новогоднюю ночь ребёнок просит помощи у Дедушки Мороза. Но им оказывается переодетый журналист, который приехал из Москвы в провинциальный городок делать репортаж про новогоднюю ночь в глуши», — рассказал актёр.

Роль репортёра исполнил Логинов.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.