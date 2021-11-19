В «Херсонесе Таврическом» прокомментировали ситуацию с ЮНЕСКО

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Директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова рассказала, что ЮНЕСКО игнорирует расположенный в Крыму объект Всемирного культурного наследия.
В «Херсонесе Таврическом» прокомментировали ситуацию с ЮНЕСКО
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«После воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией в 2014 году нашей организацией был подготовлен отчёт о состоянии сохранности объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора», однако попытка передать его в Комитет Всемирного наследия через Российскую комиссию по делам ЮНЕСКО при МИД России не увенчалась успехом», — цитирует Морозову «Парламентская газета».

По словам директора, в ЮНЕСКО не приняли отчёт от российской стороны, и в настоящее время контакты музея-заповедника с учреждением ООН не осуществляются.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что «Херсонес Таврический» принял миллионного посетителя.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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