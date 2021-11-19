В Петербурге откроется выставка в честь 125-летия со дня рождения Евгения Шварца
- @teatralnaiabiblioteka
Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
На выставке будут представлены эскизы костюмов и декораций из фонда Театральной библиотеки к спектаклям и фильмам, созданным по сценариям Шварца.
Отмечается, что она будет работать до 15 января 2022 года.
По сценариям Шварца было снято 30 фильмов, в том числе «Доктор Айболит», «Снежная королева», «Дон Кихот» и «Золушка».
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», выставка «Два века Достоевского» открылась 12 ноября в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.