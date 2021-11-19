Режиссёр Франдетти рассказал историю создания инстамюзикла «Дорогой мистер Смит»

Российский режиссёр театра и кино Алексей Франдетти рассказал об одной из своих постановок — инстамюзикле «Дорогой мистер Смит», ставшем претендентом на премию «Золотая маска».

«Действительно, наш спектакль вырос из инстамюзикла. Во время первой волны пандемии мы дали в Instagram объявление о старте и каждый день выкладывали в аккаунте спектакля новую сцену. Знали при запуске проекта, как будет выглядеть первый пост, но совершенно не представляли, куда в итоге вырулим! И даже не предполагали, какое огромное количество людей напишет нам, что им интересно и важно то, что мы затеяли. Из десяти спектаклей, которые я выпустил в позапрошлом сезоне, только один стал номинантом «Золотой маски» — как раз инстамюзикл», — сказал Франдетти в беседе с «Российской газетой».

Ранее актёр и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, почему россиянам так полюбился персонаж Гена Букин.