В Подмосковье начали работать 15 автоматических станций контроля качества воздуха

В Московской области ввели в эксплуатацию 15 автоматических станций по контролю за загрязнением атмосферы.

Как пишет телеканал «360», Подмосковье объединилось с Москвой в борьбе за чистый воздух.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский уточнил, что Москва и область развернут общую систему наблюдения за состоянием воздуха.

В ближайшие два года в регионе появится около 300 стационарных датчиков. Сейчас их 70, до конца 2021-го установят ещё 90, причём 15 из них — за счёт столичных средств.

Благодаря их работе экологи смогут получать оперативные сведения о примесях в атмосфере.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.