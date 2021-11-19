В Подмосковье начали работать 15 автоматических станций контроля качества воздуха

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В Московской области ввели в эксплуатацию 15 автоматических станций по контролю за загрязнением атмосферы.
В Подмосковье начали работать 15 автоматических станций контроля качества воздуха
  • © Правительство Московской области

Как пишет телеканал «360», Подмосковье объединилось с Москвой в борьбе за чистый воздух.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский уточнил, что Москва и область развернут общую систему наблюдения за состоянием воздуха.

В ближайшие два года в регионе появится около 300 стационарных датчиков. Сейчас их 70, до конца 2021-го установят ещё 90, причём 15 из них — за счёт столичных средств.

Благодаря их работе экологи смогут получать оперативные сведения о примесях в атмосфере.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов  в беседе с ФБА «Экономика сегодня»  рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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