Международный фестиваль «Будущее джаза» состоится 27 ноября в Москве

IX международный фестиваль «Будущее джаза» состоится 27 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мероприятия.

Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана выступит с молодыми исполнителями и музыкантами.

На сцену выйдут Лиана Зайнуллина и Денис Кузьмин (вокал), Омар Саидов (барабаны), Даниэль Адиянц (рояль), Родион Грищенко (гитара), Илья Леднёв и Андрей Баталеев (саксофон), Касьян Лекус (бас-гитара).

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.