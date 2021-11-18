В Севастополе отменяют особый противопожарный режим с 19 ноября

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В Севастополе отменяют особый противопожарный режим с пятницы, 19 ноября.
В Севастополе отменяют особый противопожарный режим с 19 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Соответствующее решение утвердило городское правительство.

«Считаем целесообразным отменить с 19 ноября на территории города Севастополя особый противопожарный режим. При этом противопожарный сезон на территории продолжается с определёнными ограничениями», — заявил директор Департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

По его словам, к настоящему моменту уже установилась благоприятная погода, снизилась среднесуточная температура воздуха.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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