В Севастополе отменяют особый противопожарный режим с 19 ноября

В Севастополе отменяют особый противопожарный режим с пятницы, 19 ноября.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Соответствующее решение утвердило городское правительство.

«Считаем целесообразным отменить с 19 ноября на территории города Севастополя особый противопожарный режим. При этом противопожарный сезон на территории продолжается с определёнными ограничениями», — заявил директор Департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

По его словам, к настоящему моменту уже установилась благоприятная погода, снизилась среднесуточная температура воздуха.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.