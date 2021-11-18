Режиссёр Костомаров поделился воспоминаниями об актёре Савочкине
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«С этим человеком мы замечательно работали. Это ужасная утрата, очень горько. Он был весёлый, худющий — я помню, что он говорил о проблемах с лёгкими. Это был ужасно трогательный и приятный человек. Хорошо работал, талантливый актёр, фехтовальщик, остроумный», — заявил Костомаров в беседе с «Газетой.Ru».
Со своей стороны, коллега Савочкина по фильму «Тихая застава» Александр Алёшкин в беседе с телеканалом «360» отметил, что это был актёр, который не умел фальшивить в кадре и в жизни.
«Он такой человек, настоящий. Это большая утрата для кинематографа, людей, которые его окружали, театральной общественности и для меня в частности» — добавил Алёшкин.
Савочкин умер 17 ноября. Актёру было 58 лет.