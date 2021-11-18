Общая сумма штрафов за борщевик в Подмосковье почти вдвое превысила показатели 2020 года

Общая сумма штрафов, начисленных за борщевик в Московской области в 2021 году, почти вдвое превысила показатели 2020-го, заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Об этом сообщает телеканал «360».

В прошлом году сумма превысила 264 млн рублей, а с начала этого года объём штрафных санкций достиг 503 млн.

Больше всего нарушителей привлекли к ответственности в Шаховской — оштрафованы владельцы 34 земельных участков. Далее следуют Рузский и Дмитровский городские округа.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком.