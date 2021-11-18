Общая сумма штрафов за борщевик в Подмосковье почти вдвое превысила показатели 2020 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
В прошлом году сумма превысила 264 млн рублей, а с начала этого года объём штрафных санкций достиг 503 млн.
Больше всего нарушителей привлекли к ответственности в Шаховской — оштрафованы владельцы 34 земельных участков. Далее следуют Рузский и Дмитровский городские округа.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком.