Общая сумма штрафов за борщевик в Подмосковье почти вдвое превысила показатели 2020 года

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Общая сумма штрафов, начисленных за борщевик в Московской области в 2021 году, почти вдвое превысила показатели 2020-го, заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Общая сумма штрафов за борщевик в Подмосковье почти вдвое превысила показатели 2020 года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

В прошлом году сумма превысила 264 млн рублей, а с начала этого года объём штрафных санкций достиг 503 млн.

Больше всего нарушителей привлекли к ответственности в Шаховской — оштрафованы владельцы 34 земельных участков. Далее следуют Рузский и Дмитровский городские округа.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком.

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