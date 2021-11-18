В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды в связи с приходом норвежского циклона

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что циклон со стороны Норвегии принесёт в центр европейской территории России потепление и осадки.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что к 19 ноября ночная и дневная температуры приблизятся к 0 °С.

В ночь с 19 на 20 ноября пройдут интенсивные осадки. В частности, в Санкт-Петербурге может начаться мокрый снег. А в Москве снег будет перемежаться с дождём. Ночью около 0 °С, днём до +5 °С.

Снег прогнозируется также на юге Центрального округа, в частности, в Липецкой, Белгородской, Воронежской областях, в Поволжье.

В начале следующей недели на территории российских регионов ожидается очередное понижение температуры.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России.