В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды в связи с приходом норвежского циклона
- © Официальный сайт Мэра Москвы
В беседе с «Российской газетой» она отметила, что к 19 ноября ночная и дневная температуры приблизятся к 0 °С.
В ночь с 19 на 20 ноября пройдут интенсивные осадки. В частности, в Санкт-Петербурге может начаться мокрый снег. А в Москве снег будет перемежаться с дождём. Ночью около 0 °С, днём до +5 °С.
Снег прогнозируется также на юге Центрального округа, в частности, в Липецкой, Белгородской, Воронежской областях, в Поволжье.
В начале следующей недели на территории российских регионов ожидается очередное понижение температуры.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России.