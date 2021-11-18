Винокур рассказал о своём отношении к Новому году

Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что радуется наступлению Нового года и любит Деда Мороза, роль которого хотел бы исполнить.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Я с детства был достаточно грамотным мальчиком, так как мама преподавала русский язык и литературу, и я понимал, что это всё условно, писем Деду Морозу не писал. Но радуюсь приходу Нового года и радуюсь, когда внук видит Деда Мороза и счастлив. Я люблю Деда Мороза и, честно говоря, жалею, что так прошла жизнь без него, сам не сыграл и письмо не написал. Жизнь, в общем, прошла мимо. С этого дня буду стремиться к самой главной роли в жизни — Деда Мороза», — пошутил Винокур.

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