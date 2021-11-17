Гала-концерт членов жюри и финалистов Международного конкурса органистов пройдёт в Москве
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Утро.ру».
Концертные выступления заключительного тура позволят определить, кому достанутся золото, серебро и бронза. Финалисты должны исполнить произведения, которые наилучшим образом соответствуют стилистике органа собора.
Выступят члены жюри, в том числе Александр Князев и Йоханнес Эбенбауэр.
Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.