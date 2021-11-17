Гала-концерт членов жюри и финалистов Международного конкурса органистов пройдёт в Москве

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Гала-концерт членов жюри и финалистов Международного конкурса органистов имени Одоевского пройдёт 20 ноября в кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве.
Гала-концерт членов жюри и финалистов Международного конкурса органистов пройдёт в Москве
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Утро.ру».

Концертные выступления заключительного тура позволят определить, кому достанутся золото, серебро и бронза. Финалисты должны исполнить произведения, которые наилучшим образом соответствуют стилистике органа собора.

Выступят члены жюри, в том числе Александр Князев и Йоханнес Эбенбауэр.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

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