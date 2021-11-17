В Международной фелинологической ассоциации назвали самые популярные в России породы кошек

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Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала самые популярные в России породы кошек.
В Международной фелинологической ассоциации назвали самые популярные в России породы кошек
  • globallookpress.com
  • © Patrick Pleul/ZB

«У большинства жителей России живут беспородные кошки. Но если мы говорим о какой-то популярной породе, то для русского человека красивая кошка — это большая пушистая кошка. Соответственно, это крупные кошки, например сибирские, короткошёрстные британские, американские мейн-куны», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, это три основные породы, популярные в стране.

Как отметила Шевченко, также вызывают интерес и другие породы: восточные кошки, кошки породы сфинкс, корниш-рексы.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе Nation News предупредил о рисках использования обычного шампуня для домашних питомцев.

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