В Международной фелинологической ассоциации назвали самые популярные в России породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала самые популярные в России породы кошек.

«У большинства жителей России живут беспородные кошки. Но если мы говорим о какой-то популярной породе, то для русского человека красивая кошка — это большая пушистая кошка. Соответственно, это крупные кошки, например сибирские, короткошёрстные британские, американские мейн-куны», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, это три основные породы, популярные в стране.

Как отметила Шевченко, также вызывают интерес и другие породы: восточные кошки, кошки породы сфинкс, корниш-рексы.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе Nation News предупредил о рисках использования обычного шампуня для домашних питомцев.