В МЧС предупредили о гололедице и усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области. С 18 по 20 ноября на дорогах региона ночью и утром возможна гололедица.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Порывы ветра в четверг могут достигать 15 м/с. В пятницу в большинстве районов ожидается мокрый снег.

«18—20 ноября повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области», — сказали в ведомстве.

Также возрастёт риск ДТП, обрывов и замыканий на ЛЭП и линиях связи.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России 16 и 17 ноября.