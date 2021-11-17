Власти Подмосковья напомнили о правилах пользования «Пушкинской картой»

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В Министерстве культуры Московской области напомнили о правилах пользования «Пушкинской картой».
Власти Подмосковья напомнили о правилах пользования «Пушкинской картой»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Участниками всероссийской программы в регионе являются 62 учреждения, в том числе театры, музеи, культурно-досуговые центры и концертные организации.

На выбор представлено более 650 мероприятий. Из статистики за два минувших месяца следует, что наибольший интерес вызвали театры. Туда продано более 1,8 тыс. билетов.

Второе место занимают музеи — более 400 билетов.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди 14—22 лет. Им нужно зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить учётную запись, скачать соответствующее приложение, авторизоваться и запросить оформление карты.

Затем необходимо подтвердить выпуск карты в приложении и сделать селфи.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что в Ямало-Ненецком округе около 15,5 тыс. человек оформили «Пушкинскую карту».

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