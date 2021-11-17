Власти Подмосковья напомнили о правилах пользования «Пушкинской картой»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Участниками всероссийской программы в регионе являются 62 учреждения, в том числе театры, музеи, культурно-досуговые центры и концертные организации.
На выбор представлено более 650 мероприятий. Из статистики за два минувших месяца следует, что наибольший интерес вызвали театры. Туда продано более 1,8 тыс. билетов.
Второе место занимают музеи — более 400 билетов.
Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди 14—22 лет. Им нужно зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить учётную запись, скачать соответствующее приложение, авторизоваться и запросить оформление карты.
Затем необходимо подтвердить выпуск карты в приложении и сделать селфи.
Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что в Ямало-Ненецком округе около 15,5 тыс. человек оформили «Пушкинскую карту».