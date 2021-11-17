Ксения Маник поделилась воспоминаниями о своём дебюте в кино

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Актриса Ксения Маник поделилась воспоминаниями о своём дебюте в кино — в сериале «12 месяцев».
Ксения Маник поделилась воспоминаниями о своём дебюте в кино
  • ©kino-teatr.ru

«Я попала в кино фантастическим образом. Я была на рекламных съёмках в одном заведении на Таганке. За соседним столиком сидели два молодых человека, и один из них сказал: «Девушка, можно пригласить вас в кино?» Я ответила: «Разве что на главную роль». И ушла. Но молодой человек меня нашёл, он оказался продюсером фильма», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она получила большое удовольствие от съёмок, а также познакомилась там со своей коллегой Екатериной Гусевой.

Как отметила Маник, Гусева в неё очень поверила.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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