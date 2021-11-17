Археологи нашли поселение XIV века в Удмуртии

Сотрудники отдела археологии музея «Иднакар» нашли поселение XIV века в Глазовском районе Удмуртии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Вещевой материал, найденный во время полевых работ, можно охарактеризовать как послечепецкий и обозначить отчётливыми временными рамками. Прежде памятники этого периода в бассейне среднего течения Чепцы не были известны», — отмечается в сообщении.

Как добавили в музее, считалось, что поселенческая активность угасла там в XIII веке с исчезновением чепецкой археологической культуры.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае археологи нашли каменный алтарь.