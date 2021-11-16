Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

Об этом сообщают «Невские новости».

В среду, 17 ноября, будет облачно. Ночью 0...+2 ˚С, днём до +4 ˚С. Ветер южный.

Ночью в четверг, 18 ноября, начнутся дожди. Днём возможен мокрый снег. Ветер западный. В ночное время 0...+2 ˚С, днём +3...+5 ˚С.

В пятницу, 19 ноября, продолжит идти мокрый снег, но осадки будут небольшими. Температура воздуха в течение суток составит +2...+4 ˚С.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России 16 и 17 ноября.