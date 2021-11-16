В Молдавии начались съёмки байопика о паралимпийце Олеге Крецуле

В Молдавии стартовала работа над биографическим фильмом «Крецул» о дзюдоисте Олеге Крецуле, который стал самым титулованным спортсменом в российской паралимпийской сборной.

В фильме рассказывается история Олега Крецула с 1997 по 2001 год, в центре сюжета — судьба спортсмена после автокатастрофы и его путь в паралимпийскую сборную России.

Съёмки ведутся кинокомпанией Wish Media совместно с Metrafilms. Центральные роли в картине исполняют актёры Никита Волков и Сергей Волков (Крецул и его тренер Виталий Глигор соответственно).

Режиссёром ленты выступает Александра Лихачёва, постановщица документального фильма «Длинное. Чёрное. Облако опускается». Продюсеры проекта — Анна Шалашина, Артём Васильев и Кестутис Драздаускас.

Съёмки пройдут также в Турции и Литве. Премьера фильма ожидается в следующем году.