В рамках российской акции «Сохраним лес» высадили 70 млн деревьев в 2021 году

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В России в текущем году 70 млн саженцев высадили в рамках акции «Сохраним лес». Последнее дерево посадили 15 ноября в Астраханской области.
В рамках российской акции «Сохраним лес» высадили 70 млн деревьев в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

К мероприятиям по лесовосстановлению присоединились 84 региона, по всей стране в акции в этом году принял участие почти 1 млн человек, рассказали организаторы.

Высаживание 70-миллионного по счёту саженца приурочили к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в Оренбургской области высадили около 1,5 млн сеянцев лиственных и хвойных пород.

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