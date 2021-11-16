В рамках российской акции «Сохраним лес» высадили 70 млн деревьев в 2021 году

В России в текущем году 70 млн саженцев высадили в рамках акции «Сохраним лес». Последнее дерево посадили 15 ноября в Астраханской области.

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

К мероприятиям по лесовосстановлению присоединились 84 региона, по всей стране в акции в этом году принял участие почти 1 млн человек, рассказали организаторы.

Высаживание 70-миллионного по счёту саженца приурочили к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в Оренбургской области высадили около 1,5 млн сеянцев лиственных и хвойных пород.