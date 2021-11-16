Выставка к 300-летию Синодального хора откроется 18 ноября в Москве

Выставка «Глагол таинственный небес» к 300-летию Синодального хора откроется 18 ноября в Государственном центральном музее современной истории России в Москве.

Предпоказ состоится 16 ноября. Экспозицию подготовил фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) совместно с Российским национальным музеем музыки при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы и участии Фонда содействия возрождению Синодального хора.

Событие приурочено к 130-летию перехода в православие святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и 130-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

На выставке представлены предметы и документы из более чем 15 музеев и архивов России, а также из частных собраний. Выставочное пространство дополнено интерактивными мультимедийными материалами.

В рамках культурно-просветительской программы состоятся концерты духовной музыки.

Экспозиция будет работать до 23 января 2022 года.

Также 16 ноября в рамках «Елисаветинских дней» и ежегодных Елисаветинско-Сергиевских чтений пройдёт торжественное собрание к 10-летию фонда ЕСПО.

Фонд был создан в 2011 году в Москве для реализации научно-прикладных программ в области просвещения, благотворительности и отечественной культуры, сохранения и популяризации знаний о 300-летней истории императорской России.

За время работы Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество провело ряд крупных выставочных проектов в России и за рубежом.

В собрании к 10-летию фонда примут участие благотворители и кураторы, соратники, единомышленники, организации, которые поддерживали фонд в реализации задач и инициатив.