Выставка к 300-летию Синодального хора откроется 18 ноября в Москве
- РИА Новости
Предпоказ состоится 16 ноября. Экспозицию подготовил фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) совместно с Российским национальным музеем музыки при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы и участии Фонда содействия возрождению Синодального хора.
Событие приурочено к 130-летию перехода в православие святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и 130-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
На выставке представлены предметы и документы из более чем 15 музеев и архивов России, а также из частных собраний. Выставочное пространство дополнено интерактивными мультимедийными материалами.
В рамках культурно-просветительской программы состоятся концерты духовной музыки.
Экспозиция будет работать до 23 января 2022 года.
Также 16 ноября в рамках «Елисаветинских дней» и ежегодных Елисаветинско-Сергиевских чтений пройдёт торжественное собрание к 10-летию фонда ЕСПО.
Фонд был создан в 2011 году в Москве для реализации научно-прикладных программ в области просвещения, благотворительности и отечественной культуры, сохранения и популяризации знаний о 300-летней истории императорской России.
За время работы Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество провело ряд крупных выставочных проектов в России и за рубежом.
В собрании к 10-летию фонда примут участие благотворители и кураторы, соратники, единомышленники, организации, которые поддерживали фонд в реализации задач и инициатив.