Синоптик рассказала о погоде на европейской территории в России в декабре

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина дала прогноз относительно того, какой будет погода в декабре на европейской территории страны.
Синоптик рассказала о погоде на европейской территории в России в декабре
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» Паршина отметила, что погода будет в пределах климатической нормы на юге европейской территории: в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и на Северном Кавказе.

На северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях — преобладающие ночные температуры в декабре — около -6...-1 °С, дневные — около -3...+2 °С.

В Москве по ночам в декабре ожидается до -10...-5 °С, днём — до -6...-1 °С. В периоды похолоданий температура может опускаться до -15...-12 °С, а днём не превышать -8 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.

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