В центре «Метео» рассказали о температуре воздуха, характерной для ноября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о температуре воздуха, характерной для ноября.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что до середины третьей декады, то есть до 25—26 ноября, температурный фон будет колебаться около 0 ˚С.

«То есть будет достаточно стандартная предзимняя погода с небольшим количеством снега, совершенно не выдающимся, и с колебаниями температуры на уровне и чуть выше нормы», — заявил Шувалов.

По его словам, в ближайшую неделю в центральной части России в ночные часы ожидается до -3...-4 ˚С, а дневная температура будет около -1...+1 ˚С.

«В пятницу и субботу мы опять немножечко воспарим вверх по температурной шкале, и у нас будет положительная дневная температура. Я думаю, что тот небольшой снег, который прибавится, это скорее будет мокрый снег, переходящий в дождь», — добавил Шувалов.

Ранее Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России 16 и 17 ноября.