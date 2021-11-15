В центре «Метео» рассказали о температуре воздуха, характерной для ноября

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о температуре воздуха, характерной для ноября.
В центре «Метео» рассказали о температуре воздуха, характерной для ноября
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что до середины третьей декады, то есть до 25—26 ноября, температурный фон будет колебаться около 0 ˚С.

«То есть будет достаточно стандартная предзимняя погода с небольшим количеством снега, совершенно не выдающимся, и с колебаниями температуры на уровне и чуть выше нормы», — заявил Шувалов.

По его словам, в ближайшую неделю в центральной части России в ночные часы ожидается до -3...-4 ˚С, а дневная температура будет около -1...+1 ˚С.

«В пятницу и субботу мы опять немножечко воспарим вверх по температурной шкале, и у нас будет положительная дневная температура. Я думаю, что тот небольшой снег, который прибавится, это скорее будет мокрый снег, переходящий в дождь», — добавил Шувалов.

Ранее Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России 16 и 17 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить