Дмитрий Воденников рассказал, как эпоха 1990-х повлияла на его творчество

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Поэт Дмитрий Воденников рассказал, как эпоха 1990-х повлияла на его творчество.
Дмитрий Воденников рассказал, как эпоха 1990-х повлияла на его творчество
  • © vodennikov.ru

«1990-е годы, которые сейчас принято ругать (а там действительно было много тёмного, плохого), были как внезапно обрушенная стена. Хлынуло столько воздуха, столько света и одновременной уже упомянутой темноты, даже днём, что всё это не могло тебя не изменить. Да, первые настоящие стихи ко мне пришли именно тогда», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, произошёл «тектонический сдвиг», который почувствовал и он, и все остальные. Как отметил Воденников, он стал писать иначе.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.

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