Худрук театра «У Никитских ворот» режиссёр Марк Розовский высказался о творчестве Фёдора Достоевского.

«Фёдор Михайлович имеет ответы на каждый вопрос нашего бытия. И трагическая судьба России, и её возвышение, её духовная красота — всё это было осознано им и предложено нам для конкретного исторического осмысления. Но мы этого не сделали», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, Достоевский первым заговорил о бедности как о страшном состоянии человеческой жизни.

Розовский также выразил мнение, что Достоевского не нужно осовременивать, поскольку он самодостаточен в своих пророчествах и предупреждениях.

Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.