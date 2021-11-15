Метеоролог Шувалов предупредил о штормовом ветре на юге России

Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о штормовом ветре на юге России 16 и 17 ноября.

«Центр антициклона 16 ноября будет находиться около Азовского моря, он принесёт на Черноморское побережье Кавказа, в районе Новороссийска, почти штормовой ветер — до 25—30 м/с. Такая же ситуация ожидается в Сочи, Краснодаре», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, могут быть повалены деревья, снесены заборы.

Со своей стороны ведущий метеоролог отдела управления в кризисных ситуациях ситуационного центра Росгидромета Михаил Милославский отметил, что такая погода ожидается в регионе до 17 ноября.

«Холодный воздух будет перетекать горный хребет, и в районе Новороссийска 16 и 17 ноября, ожидается ветер 25—30 м/с», — сказал он.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.