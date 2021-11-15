Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах страны в ближайшие дни.
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни
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«Всё-таки не существует такого дня и часа, когда можно сказать: «Всё, отныне есть пошла зима». В умеренных широтах перемены погоды естественны: и оттепели, и повышение температуры, и сильные морозы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на Урале с 15 ноября ожидается похолодание до -18...-20 ˚С, а регионы Северо-Запада, наоборот, ожидает температура выше нормы на 4—5 градусов с 16 ноября.

На Дальнем Востоке аномальное тепло может продержаться как минимум до 19 ноября.

В европейской части России прогнозируется хорошая погода, со вторника и до четверга в первой половине дня ожидается солнце.

«С понедельника на вторник ночью температура будет понижаться до -5...-10 ˚С. Днём тоже температура отрицательная. Аналогично в среду, ночью заметные морозцы, днём от 0 до -4 ˚С, это максимальное значение после полудня», — сообщил он.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области.

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