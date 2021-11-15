В 2022 году Заполярье станет площадкой «Музейных маршрутов России»

В 2022 году в рамках проведения IV Фестиваля музеев Северо-Запада Заполярье станет площадкой проекта «Музейные маршруты России».

Как пишет Nord-News, соответствующая инициатива Министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея была поддержана Минкультом России на стратегической сессии в Санкт-Петербурге.

Цель проекта — популяризация культурно-исторического наследия России и развитие музейного туризма.

«Мы должны сделать так, чтобы во всех регионах, во всех уголках страны знали не только топ-10 федеральных музеев, а узнали десятки и сотни музеев России, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие», — добавила статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», фестиваль «Арт-осень» состоялся в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в октябре.