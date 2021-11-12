Актриса Яковлева рассказала, как попала в Театр сатиры

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Актриса Алёна Яковлева рассказала, как попала в Театр сатиры.
Актриса Яковлева рассказала, как попала в Театр сатиры
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«Никто меня никуда не приглашал, пошла сама. Обычно студенты на последнем курсе показываются во все театры. И наш курс не исключение. Но я решила, что обязательно покажусь в Театре сатиры. Туда было невозможно попасть, но я решилась», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она прочитала отрывок из «Вешних вод».

«После прослушивания мне сказали, что супруга режиссёра театра Плучека Зинаида Павловна, увидев меня в открытом платье, сказала: «Какие плечи!» Видимо, это было решающей точкой», — пошутила Яковлева.

Актриса добавила, что у неё был очень талантливый курс, где также учились Максим Суханов, Дарья Михайлова, Татьяна Яковенко. Как отметила Яковлева, было очень весело и интересно.

Ранее кинорежиссёр, сценарист и продюсер Алексей Нужный в беседе с ФАН рассказал о совместной работе с Виктором Сухоруковым.

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