Зоопсихолог рассказал об особенностях поведения собак

Зоопсихолог Александр Малиновский рассказал об особенностях поведения собак.

«Собака за редким исключением очень искренна и притворяться не умеет. Когда собака любит, она радуется, виляет хвостом, пытается облизать своего хозяина, то есть всячески демонстрирует свою симпатию. Безразличие человек сразу же увидит, она будет к нему равнодушна», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, прежде чем наказывать собаку за что-то, желательно подумать, как именно поступить, чтобы отношения не пострадали.

Малиновский советует уделять питомцу много внимания, много гулять, заниматься.

«Когда вы с собакой занимаетесь какими-то простейшими упражнениями, то в глазах собаки вы становитесь лидером, вожаком, так как вы даёте команду, а собака себя чувствует подчинённой и начинает вас уважать и любить», — пояснил он.

Как добавил эксперт, чтобы завоевать расположение собаки, необходимо заниматься с ней.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Nation News предупредил о рисках использования обычного шампуня для домашних питомцев.