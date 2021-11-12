Михаил Вашуков рассказал о стиле Виктора Коклюшкина
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«Все свои юморески, все свои миниатюры и монологи он брал из жизни. Он очень хорошо подмечал в жизни какие-то вещи, наблюдательный был очень», — заявил Вашуков в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, Коклюшкин писал о том, что происходило в жизни, и поэтому народ смеялся.
В свою очередь, заслуженный артист России, юморист Карен Аванесян в беседе с газетой «Известия» назвал смерть Коклюшкина очень большой утратой.
«Сейчас появилось много писателей-сатириков, молодая поросль. Но Виктор Михайлович — классик этого жанра», — отметил он.
Коклюшкин умел чувствовать артиста, работал адресно, добавил Аванесян.
Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.
Монологи сатирика читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.
Виктор Коклюшкин написал более десяти книг — рассказы, повести и романы.