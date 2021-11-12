Михаил Вашуков рассказал о стиле Виктора Коклюшкина

Юморист Михаил Вашуков рассказал о стиле писателя-сатирика Виктора Коклюшкина.

«Все свои юморески, все свои миниатюры и монологи он брал из жизни. Он очень хорошо подмечал в жизни какие-то вещи, наблюдательный был очень», — заявил Вашуков в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Коклюшкин писал о том, что происходило в жизни, и поэтому народ смеялся.

В свою очередь, заслуженный артист России, юморист Карен Аванесян в беседе с газетой «Известия» назвал смерть Коклюшкина очень большой утратой.

«Сейчас появилось много писателей-сатириков, молодая поросль. Но Виктор Михайлович — классик этого жанра», — отметил он.

Коклюшкин умел чувствовать артиста, работал адресно, добавил Аванесян.

Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.

Монологи сатирика читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.

Виктор Коклюшкин написал более десяти книг — рассказы, повести и романы.