Метеоролог Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.
Метеоролог Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные
  • РИА Новости

В ночь на субботу, 13 ноября, ожидается северо-западный циклон с небольшими осадками.

«По области будет прохладнее, местами до -2 °C. Днём показания термометров будут те же, что и в пятницу. В воскресенье уже начнётся заметное понижение температуры. С северо-запада к нам подойдёт антициклон, и на фоне роста атмосферного давления начнутся выхолаживания при прояснении в облаках», — заявила Макарова в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, ко вторнику будет уже ясное небо, ночью — -4...-9 °C.

«В дневные часы на понедельник и вторник ожидается от нуля до -5 °C. В большинстве районов температура останется отрицательной», — добавила эксперт.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила о наступлении предзимья в Московском регионе.

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