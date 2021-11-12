Певец Дмитрий Корчак рассказал об оперной постановке «Риголетто» в Париже

Певец и дирижёр Дмитрий Корчак рассказал об опере Джузеппе Верди «Риголетто» на сцене парижского театра Опера Бастилия.

«Постановка эта современная, своеобразная, но для артистов чрезвычайно сложная, потому что Опера Бастилия — театр огромный, артисты находятся далеко от оркестра, и петь им непросто», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Корчака, партию Герцога до этого он исполнял один раз — десять лет назад. Как отметил певец, раньше у него был другой репертуар, более лёгкий, а другие роли он пробовал, но откладывал.

«И только в последние годы я стал прикасаться к партиям более насыщенным — к французскому репертуару, к Верди, возобновил «Риголетто», — сказал артист.

Он добавил, что в настоящее время ему интереснее идти дальше, к другим типам вокальных произведений.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.