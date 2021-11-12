Прима Ростовского музыкального театра рассказала о трудностях жизни балерин

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Прима Ростовского музыкального театра, обладательница премии «Мельпомена» за лучшую женскую роль в балетах «Лебединое озеро» и «Спартак» Екатерина Кужнурова рассказала, с какими трудностями сталкиваются танцовщицы в обычной жизни.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью ФАН.

«У любой монеты есть две стороны. Мы выходим на сцену, и зритель видит красивую хрупкую принцессу, с лёгкостью порхающую по сцене. Но когда принцесса заходит за кулисы, наступает другая реальность. Там она готовится, волнуется, кому-то нужно похудеть. И это, кстати, самый распространённый вопрос, поэтому я сразу скажу — ем всё. Это естественные физиологические вещи. Чтобы выносить большие физические нагрузки, необходимы силы, и это обязательное условие организма», — рассказала балерина.

Ранее солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России Александра Иосифиди в беседе с Nation News рассказала о профессии балерины.

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