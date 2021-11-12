Николай Лукинский выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Коклюшкина

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Юморист и пародист Николай Лукинский выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Виктора Коклюшкина.
Николай Лукинский выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Коклюшкина
  • © kino-teatr.ru

«Виктор Михайлович прекрасный человек был, очень жалко его. Помимо того, что он совершенно профессиональный, талантливый, очень выдающийся автор, драматург, писатель, сатирик… Он ещё и прекрасный человек был, очень добрый», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Лукинский в беседе с телеканалом «360», это очень большая потеря.

«Его произведения все наши лучшие артисты исполняли и исполняют», — сказал он.

12 ноября стало известно, что Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.

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