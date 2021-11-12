Лев Лещенко рассказал о вкладе Виктора Коклюшкина в российскую сатиру

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Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о вкладе писателя Виктора Коклюшкина в российскую сатиру.
Лев Лещенко рассказал о вкладе Виктора Коклюшкина в российскую сатиру
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«Я не знал его лично, но читал его рассказы и колонки в «Московском комсомольце», видел его сатиру. Он был весёлым, остроумным человеком, который многое сделал для нашей сатиры, для нашей эстрадной площадки. Жил немножко обособленно, но, наверное, на это у него были какие-то внутренние правила», — заявил Лещенко в беседе с Общественной службой новостей.

По словам артиста, Коклюшкин производил на него очень приятное впечатление как добродушный и порядочный человек.

Со своей стороны, поэт Владимир Вишневский в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что память о Коклюшкине сохранится.

«Одна из последних книг, которые он мне подарил, называется «Блеск» — это в полной мере характеризует его писательский стиль», — сказал он.

Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.

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