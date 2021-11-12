Актёр Александр Морозов рассказал о совместной работе с Виктором Коклюшкиным

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Российский юморист и актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о совместной работе с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным, о смерти которого стало известно 12 ноября.
Актёр Александр Морозов рассказал о совместной работе с Виктором Коклюшкиным
  • © GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что Коклюшкин в жизни «был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего».

Морозов сообщил, что в последний раз выступал на одной сцене с Виктором Коклюшкиным около года назад.

«Я его очень любил, мы много вместе работали. В последнее время из-за коронавируса мы не виделись. Наверное, где-то год назад я с ним в каком-то ток-шоу снимался. К тому же у него были проблемы с рукой, он маялся и перестал на концерты с нами ездить», — сказал Морозов.

Ранее ведущий, актёр Валерий Пономаренко прокомментировал сообщение о смерти Виктора Коклюшкина.

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