Актёр Александр Морозов рассказал о совместной работе с Виктором Коклюшкиным

Российский юморист и актёр «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о совместной работе с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным, о смерти которого стало известно 12 ноября.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что Коклюшкин в жизни «был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего».

Морозов сообщил, что в последний раз выступал на одной сцене с Виктором Коклюшкиным около года назад.

«Я его очень любил, мы много вместе работали. В последнее время из-за коронавируса мы не виделись. Наверное, где-то год назад я с ним в каком-то ток-шоу снимался. К тому же у него были проблемы с рукой, он маялся и перестал на концерты с нами ездить», — сказал Морозов.

Ранее ведущий, актёр Валерий Пономаренко прокомментировал сообщение о смерти Виктора Коклюшкина.