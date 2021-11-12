Владимир Винокур прокомментировал сообщение о смерти Виктора Коклюшкина
- РИА Новости
«Он прекрасный автор-исполнитель, великолепный человек, добрый и совершенно не звёздный. Жалко, что такие люди уходят», — заявил он в беседе с ФАН.
Со своей стороны, пародист Гия Гагуа в беседе с телеканалом «360» назвал Коклюшкина очень добрым и справедливым.
«Добрейшей души человек, я его очень уважал», — сказал он.
Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.
Монологи Коклюшкина читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.
Виктор Коклюшкин написал более десяти книг — рассказы, повести и романы.