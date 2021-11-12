Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Викторе Коклюшкине

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Юмористка Клара Новикова рассказала, каким запомнила эстрадного драматурга, писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который скончался 12 ноября на 76-м году жизни.
Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Викторе Коклюшкине
  • РИА Новости

«Остроумный, замечательный, тонкий, чудный, потрясающий человек. Он был трогательный, нежный. Я исполняла его монологи. Из одного из них я сегодня вспомнила фразу. Я ему рассказала свою историю, а он написал «Замуж я вышла рано, в 9 часов утра», — поделилась воспоминаниями Новикова с «Москвой 24».

Она выразила соболезнования семье, детям и внукам артиста.

Ранее ведущий, актёр Валерий Пономаренко прокомментировал сообщение о смерти Виктора Коклюшкина.

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