Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Викторе Коклюшкине
- РИА Новости
«Остроумный, замечательный, тонкий, чудный, потрясающий человек. Он был трогательный, нежный. Я исполняла его монологи. Из одного из них я сегодня вспомнила фразу. Я ему рассказала свою историю, а он написал «Замуж я вышла рано, в 9 часов утра», — поделилась воспоминаниями Новикова с «Москвой 24».
Она выразила соболезнования семье, детям и внукам артиста.
Ранее ведущий, актёр Валерий Пономаренко прокомментировал сообщение о смерти Виктора Коклюшкина.