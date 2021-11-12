Биолог прокомментировал рост численности северных оленей и лосей на Ямале

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Биолог и натуралист Илья Гомыранов прокомментировал рост численности северных оленей и лосей на Ямале.
Биолог прокомментировал рост численности северных оленей и лосей на Ямале
  • РИА Новости

«У животных бывают такие волны численности. Поэтому, возможно, это именно такая волна численности — и дальше она спадёт в связи с нехваткой пищевых ресурсов», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Гомранова, также в регионе могло сократиться количество хищников.

Как отметил биолог, олень — ландшафтообразующее животное.

«В тундре, на вечной мерзлоте все лишайниковые сообщества формируются под воздействием вытаптывания оленей. Поэтому это, конечно, очень важное животное в формировании такого типа сообществ. То же самое происходит в пустынях — там важны, например, антилопы и сайгаки», — пояснил он.

По данным правительства ЯНАО, число лосей с 2019 года выросло на 16%, северных оленей — на 26%.

Ранее доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с «Известиями» заявил, что исчезновение различных видов живых существ в природе — это естественный процесс, так как их нишу занимает другой, близкий им вид.

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