Синоптики предупредили о сильном тумане на Кубани 12 ноября

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Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в пятницу, 12 ноября, в крае ожидается сильный туман утром и вечером, местами возможны слабые гололёдно-изморозевые явления.
Синоптики предупредили о сильном тумане на Кубани 12 ноября
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Ночью температура воздуха опустится до -4...+1 °C, в восточной половине края — до -8...-3 °C. Днём воздух прогреется до +9... +14 °C.

В выходные без осадков, утром и ночью возможны туманы. В субботу, 13 ноября, ночью температура воздуха составит +2...+7 °C, днём — до +9...+14 °C.

В воскресенье, 14 ноября, ночью будет 0...+5 °C, днём ожидается до +7...+12 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается похолодание до -10 °С.

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