В Самарской области ожидается снегопад

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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют снег в Самарской области.
В Самарской области ожидается снегопад
  • globallookpress.com

Об этом сообщает volga.news.

В пятницу днём, 12 ноября, в регионе будет облачно. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд. Ветер юго-западный, 8—13 м/с, температура воздуха -2...+2 °C.

В субботу, 13 ноября, ночью ожидается снег, местами сильный. Ветер юго-западный, 8—13 м/с, температура воздуха -6...-1 °C, на дорогах гололедица.

Днём будет облачно, местами возможен умеренный снег. Ветер западный, 8—13 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C, на дорогах местами гололедица.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.

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