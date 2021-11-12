«Комсомольская правда» и Ростуризм учредили новую туристическую премию

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Медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с Ростуризмом учредила новую премию в области внутреннего туризма «Маршрут построен».
«Комсомольская правда» и Ростуризм учредили новую туристическую премию
  • Pixabay

«Мы хотим, чтобы путешествия по нашей стране стали как можно более популярными, чтобы с каждым годом всё больше людей отдыхали у себя на родине с удовольствием», — говорится на сайте kp.ru.

Как отмечается, в этом отношении важно поддержать тех, кто развивает туристическую отрасль в России, а также рассказать об этих людях и их проектах как можно более широкому кругу граждан.

Соответствующую миссию и будет выполнять премия «Маршрут построен». 

С января по март 2022 года на сайте kp.ru пройдёт народное голосование за номинантов, его итоги будут подведены в апреле.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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