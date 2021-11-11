Синоптик высказался о предстоящей зиме в Петербурге

Синоптик Юрий Куткевич высказался о предстоящей зиме в Санкт-Петербурге.

«Снег будет, но если приходят продолжительные оттепели, то он может и сходить. Нет гарантии, что снежный покров как установится в конце ноября или в декабре, так он и будет до марта месяца. Вполне возможно, что длительные затяжные оттепели будут уничтожать снежный покров», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Синоптик пояснил, что если зима проходит на фоне смещения циклона с запада на восток, то погода ожидается мягкой, с осадками в виде снега, иногда переходящего в мокрый.

«И другой тип зимы — когда у нас больше влияют антициклоны. Вот если больше будет влияние этого западного антициклона, то тогда нас ожидают менее снежные зимы, но более морозные», — пояснил Куткевич.

По его словам, это два основных типа развития синоптических метеорологических процессов, и какой из них будет преобладать в течение этих 3 — 4 месяцев, такой и окажется зима.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила о наступлении предзимья в Московском регионе.