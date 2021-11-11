В центре Москвы капитально отремонтируют дом 1912 года

В Петроверигском переулке в Москве капитально отремонтируют пятиэтажный дом 1912 года — выявленный объект культурного наследия.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«По результатам обследования здания и на основании задания на проектирование в рамках работ по капитальному ремонту предусматривается обновление цоколя, его очистка, антигрибковая обработка и оштукатуривание с последующей окраской. Также будет отремонтирован фасад здания, включая карнизы и междуэтажные пояски», — заявила Анна Яковлева, руководитель Мосгосэкспертизы.

Также будут заменены флагодержатели и отливы, обновлены поверхности потолка и стен арки.

Кроме того, работы затронут кровлю, чердак и подвал.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.