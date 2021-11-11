В центре Москвы капитально отремонтируют дом 1912 года
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«По результатам обследования здания и на основании задания на проектирование в рамках работ по капитальному ремонту предусматривается обновление цоколя, его очистка, антигрибковая обработка и оштукатуривание с последующей окраской. Также будет отремонтирован фасад здания, включая карнизы и междуэтажные пояски», — заявила Анна Яковлева, руководитель Мосгосэкспертизы.
Также будут заменены флагодержатели и отливы, обновлены поверхности потолка и стен арки.
Кроме того, работы затронут кровлю, чердак и подвал.
Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.