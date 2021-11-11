Стилист Дембикова рассказала о главных трендах текущего сезона

Стилист и телеведущая Лина Дембикова рассказала о главных трендах текущего сезона.

«Первый глобальный тренд, веяние в мире моды, — женственный оверсайз. Уличный оверсайз уходит в прошлое, и образы становятся более нежными, появляются талия и укороченные силуэты», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, второй тренд — это нарядность и цвета. Как отметила Дембикова, это следствие карантинов, когда все устали сидеть дома и захотели наряжаться, поэтому в повседневный гардероб вошли перья, пайетки и стразы.

«Мы все почувствовали очень сильную тягу к природе и ко всему, что естественно. Поэтому в гардероб стали возвращаться натуральная кожа, стриженый мех и фактуры барашка», — считает стилист.

Актуальными она назвала и природные цвета. В числе самых модных — оранжевый, синий, зелёный, красный и карамельный.

Ранее дизайнер Артур Нахапетов в беседе с «Радио 1» назвал осенние тренды в мужской одежде.