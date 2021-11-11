Метеоролог заявила о наступлении предзимья в столичном регионе
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
В беседе с «Радио 1» она заявила, что в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода и небольшие осадки, что характерно для ноября.
«В ночь на 12-е число нас пересечёт атмосферный фронт, который принесёт нам осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможен кратковременный прирост снега до 1 см», — сообщила метеоролог.
Как отметила Позднякова, пока температурный режим остаётся выше климатической нормы на 2 °С, поэтому осадки (и именно в смешанной фазе) для ноября — характерная черта.
«Надо готовиться к тому, что тёплому периоду пришёл конец», — добавила Позднякова.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани объявили штормовое предупреждение 10 ноября.